Маурисио Почеттино: В матче с «Манчестер Сити» мы заслуживали большего, хотя бы ничьей

- Я не разочарован результатом - это футбол. Это была равная игра, и мы заслуживали большего, хотя бы ничьей.
Игроком матча стал Эдерсон, в футболе такое иногда случается. Я очень доволен выступлением команды в очень сложных условиях.
Мы очень хорошо сыграли, и у нас были более опасные голевые моменты, чем у соперника. Но не всегда получаешь то, что заслуживаешь.
Мы постараемся выиграть в оставшихся матчах. Мы очень много работаем, но все равно это будет сложно, потому что мы боремся с большими командами, - приводит слова Почеттино ВВС.
Добавим, что после этой игры «Тоттенхэм», имея в активе 67 очков, располагается на третьй строчке в турнирной таблице АПЛ.
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