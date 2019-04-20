Маурисио Почеттино: В матче с «Манчестер Сити» мы заслуживали большего, хотя бы ничьей Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги выездного матча 35-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:1).

- Я не разочарован результатом - это футбол. Это была равная игра, и мы заслуживали большего, хотя бы ничьей.

Игроком матча стал Эдерсон, в футболе такое иногда случается. Я очень доволен выступлением команды в очень сложных условиях.

Мы очень хорошо сыграли, и у нас были более опасные голевые моменты, чем у соперника. Но не всегда получаешь то, что заслуживаешь.

Мы постараемся выиграть в оставшихся матчах. Мы очень много работаем, но все равно это будет сложно, потому что мы боремся с большими командами, - приводит слова Почеттино ВВС.

Добавим, что после этой игры «Тоттенхэм», имея в активе 67 очков, располагается на третьй строчке в турнирной таблице АПЛ.