Миодраг Божович: Игра с «Динамо» была ничейной и не очень качественной Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги выездного матча 24-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:1).

- «Динамо» забило с помощью рикошета, им повезло. Игра была ничейной и не очень качественной. Много стандартов, угловых.

Рыжиков тянул время в самом начале? Сегодня состав был очень атакующим: Жано, Шейдаев, Зиньковский. Вратари в больше, чем 15 командах, тянут время. «Динамо» здорово играет в прессинге, к сожалению, наша игра не смотрелась так, как мы хотели, - приводит слова Божовича Sport24.ru.

После этой игры «Крылья Советов», имея в активе 27 баллов, опустились на 12-ю строчку в чемпионате. В следующем туре самарская команда сыграет на своем поле с «Уралом».