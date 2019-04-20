Миодраг Божович: Игра с «Динамо» была ничейной и не очень качественной

- «Динамо» забило с помощью рикошета, им повезло. Игра была ничейной и не очень качественной. Много стандартов, угловых.
Рыжиков тянул время в самом начале? Сегодня состав был очень атакующим: Жано, Шейдаев, Зиньковский. Вратари в больше, чем 15 командах, тянут время. «Динамо» здорово играет в прессинге, к сожалению, наша игра не смотрелась так, как мы хотели, - приводит слова Божовича Sport24.ru.
После этой игры «Крылья Советов», имея в активе 27 баллов, опустились на 12-ю строчку в чемпионате. В следующем туре самарская команда сыграет на своем поле с «Уралом».
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