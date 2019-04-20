Миодраг Божович: Игра с «Динамо» была ничейной и не очень качественной - Советский спорт
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20 апреля 2019 19:29Футбол

Миодраг Божович: Игра с «Динамо» была ничейной и не очень качественной

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги выездного матча 24-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:1).

- «Динамо» забило с помощью рикошета, им повезло. Игра была ничейной и не очень качественной. Много стандартов, угловых.

Рыжиков тянул время в самом начале? Сегодня состав был очень атакующим: Жано, Шейдаев, Зиньковский. Вратари в больше, чем 15 командах, тянут время. «Динамо» здорово играет в прессинге, к сожалению, наша игра не смотрелась так, как мы хотели, - приводит слова Божовича Sport24.ru.

После этой игры «Крылья Советов», имея в активе 27 баллов, опустились на 12-ю строчку в чемпионате. В следующем туре самарская команда сыграет на своем поле с «Уралом».

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