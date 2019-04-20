Николай Рассказов: В любой ситуации будем играть на победу, чтобы стать чемпионами Защитник «Спартака» Николай Рассказов – о предстоящем домашнем матче 24-го тура чемпионата России с «Енисеем».

- Отличное настроение перед «Енисеем», провели открытую тренировку для болельщиков, она прошла позитивно. Мы уже забыли прошлый матч, в котором проиграли. Для нас каждый следующий матч самый важный, обидно проиграли два матча, нам нужны очки. Будем стараться побеждать дальше. Мы всегда хотим стать чемпионами, нам об этом говорят, мы знаем об этом, ведь играем в «Спартаке». В любой ситуации будем играть на победу, чтобы стать чемпионами, - цитирует Рассказова «РИА Новости».

Добавим, что встреча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Енисеем» состоится 21 апреля в Москве. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.