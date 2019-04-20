Антон Шунин: Самое главное, что мы сегодня сделали — забили мяч и выиграли

- Сегодня была проведена огромная работа, может чего-то не получалось, но самое главное, что мы сегодня сделали — забили мяч и выиграли.
Если не считать рикошета, то Панченко целенаправленно бил по воротам, и, я очень рад, что Кирилл забил. Он долго не мог забить и прервал эту безголевую серию. Уверен, что теперь у всех будет только подъем вверх. Кирилл наш кормилец, сегодня он нам очень помог и команда выиграла.
Самое главное, что мы выиграли, неважно, как мы играли. У нас были в прошлых матчах моменты и мы играли неплохо, а в этой игре все было по другому, но главное три очка. Я надеюсь, что теперь нам будет везти, - приводит слова Шунина Sport24.ru.
Добавим, что после этой победы «Динамо», набрав 28 очков, поднялось на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые 24 апреля в гостях сыграют против «Зенита».
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