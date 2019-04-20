«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом Италии - Советский спорт
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20 апреля 2019 20:51ФутболСпирин Дмитрий

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом Италии

"Ювентус" добился домашней победы над "Фиорентиной" (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

На 6-й минуте счет открыл защитник гостей Никола Миленкович.

На 27-й минуте Алекс Сандро восстановил равновесие, а после перерыва Херман Пасселья срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, туринский клуб досрочно стал чемпионом страны.

"Ювентус" 35-й раз в истории и восьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Италии. "Ювентус" является самым титулованным клубом страны, второе место по числу трофеев делят "Милан" и "Интер" (оба - по 18). "Ювентус" также становился чемпионом в сезонах-2004/05 и 2005/06, однако из-за коррупционного скандала клуб был лишен этих титулов.

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