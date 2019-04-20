«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом Италии

На 6-й минуте счет открыл защитник гостей Никола Миленкович.
На 27-й минуте Алекс Сандро восстановил равновесие, а после перерыва Херман Пасселья срезал мяч в свои ворота.
Таким образом, туринский клуб досрочно стал чемпионом страны.
"Ювентус" 35-й раз в истории и восьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Италии. "Ювентус" является самым титулованным клубом страны, второе место по числу трофеев делят "Милан" и "Интер" (оба - по 18). "Ювентус" также становился чемпионом в сезонах-2004/05 и 2005/06, однако из-за коррупционного скандала клуб был лишен этих титулов.
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