Погба и де Хеа требуют повышения зарплаты в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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20 апреля 2019 21:04ФутболСпирин Дмитрий

Погба и де Хеа требуют повышения зарплаты в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с повышенными требованиями сразу двух игроков – Давида де Хеа и Поля Погба.

По информации The Times, оба футболиста требуют повышения зарплаты из-за неопределенности с попаданием в Лигу чемпионов на следующий сезон. Вопросы вызывают шансы «МЮ» занять место в топ-4.

В том случае, если команда не попадет в ЛЧ, зарплаты всех футболистов автоматически сократятся на 25% в соответствии с опциями в их контрактах. «Юнайтед» не собирается убирать эти опции, поэтому агенты футболистов настаивают на повышении оклада, чтобы снижение зарплат не ощущалось.

Срок контракта де Хеа истекает через год, Погба – через два года.

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