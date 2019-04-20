Матч с ЦСКА стал для «Локомотива» самым посещаемым в текущем сезоне

Игру на «РЖД Арене» посетили 26 892 зрителя. Это самый посещаемый матч «Локомотива» в текущем сезоне на домашней арене.
До этого самым посещаемым матчем «Локомотива» на домашнем стадионе в этом сезоне была игра 2-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).
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