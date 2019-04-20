Матч с ЦСКА стал для «Локомотива» самым посещаемым в текущем сезоне - Советский спорт
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20 апреля 2019 21:16ФутболСпирин Дмитрий

Матч с ЦСКА стал для «Локомотива» самым посещаемым в текущем сезоне

«Локомотив» дома сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в 24-м туре чемпионата России.

Игру на «РЖД Арене» посетили 26  892 зрителя. Это самый посещаемый матч «Локомотива» в текущем сезоне на домашней арене.

До этого самым посещаемым матчем «Локомотива» на домашнем стадионе в этом сезоне была игра 2-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

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