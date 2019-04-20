Хет-трик Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Саутгемптоном» Футболисты «Ньюкасла» переиграли «Саутгемптон» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

В составе хозяев поля хет-трик на свой счет записал Айозе Перес (27-я, 31-я и 86-я минуты). У гостей отличился Марио Лемина (59).

После этой игры «Ньюкасл» набрал 41 очко и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», имея в активе 36 баллов, располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Ньюкасл» в гостях сыграет против «Брайтоном», а «Саутгемптон» на своем поле встретится с «Борнмутом».