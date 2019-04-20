Роман Бабаев: ЦСКА и «Локомотив» не наиграли на победу - Советский спорт
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20 апреля 2019 21:50ФутболСпирин Дмитрий

Роман Бабаев: ЦСКА и «Локомотив» не наиграли на победу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом», завершившегося со счетом 1:1.

«По-моему, игра получилась очень интересной. Результат справедлив. Наверное, на победу никто не наиграл. В концовке было тяжело, особенно, когда Дивеев получил травму.

Достойный соперник, хорошая игра, полный стадион. Понятно, что хотелось победить, но в такой игре одно очко все-таки лучше, чем ничего», - цитирует Бабаева Sport24.ru.

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