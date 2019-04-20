Безголевая серия Дзюбы в РПЛ составила 1129 минут

Форвард открыл счет на 19-й минуте выездной встречи 24-го тура чемпионата России против «Краснодара».
Напомним, что этот гол стал для Дзюбы стал первым с 7 октября 2018 года, когда форвард отличился в игре 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).
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