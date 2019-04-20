Никола Влашич: В первом тайме мы играли хорошо, во втором - закончили играть Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

- В первом тайме мы играли хорошо, во втором - закончили играть. У соперника было больше возможностей забить. В конце нас спас вратарь. Мы могли проиграть, а в итоге сыграли вничью, но нам в любом случае нужно играть лучше.

Почему второй тайм так отличался от первого? Вы следите за нами весь год, и так происходит во многих матчах. Не знаю, в чем причина. Мы можем сказать, что у нас нет опыта, но нам нужно быть лучше, - приводит слова Влашича Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры ЦСКА, набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Анжи».