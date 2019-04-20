Василий Кикнадзе: У «Локомотива» было чуть больше шансов выиграть, но мяч круглый

- Думаю, у нас было чуть больше шансов выиграть, но мяч круглый, сложилось так, как сложилось. В концовке могли дожать, да и не только в концовке. Были хорошие шансы, мы могли забить, но игрой в целом я доволен.
Что касается судейства — мне понравилось. Точно не могу упрекнуть в предвзятости, это для нас очень важно. Ну а то, что были моменты, где хотелось, чтобы свистели больше в нашу сторону — такое после каждого матча бывает, - приводит слова Кикнадзе Sport24.ru.
После этой игры «Локомотив», набрав 43 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова».
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