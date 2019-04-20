Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать победу над «Краснодаром» - Советский спорт
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20 апреля 2019 22:57Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать победу над «Краснодаром»

Футболисты «Краснодара» уступили «Зениту» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России со счетом 2:3.

В составе краснодарской команды голами отметились Иван Игнатьев (25-я минута) и Маурисио Перейра (90+1). У клуба из Санкт-Петербурга дублем отличился Артем Дзюба (19, 90+5), прервавший свою безголевую серию, которая составила 1129 минуты, еще один точный удар на счету Ярослава Ракицкого (69) .

ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 42 балла, занимает третью строчку.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Динамо», а «Краснодар» в гостях встретится с «Ахматом».

Чемпионат России
24-й тур

«Краснодар» – «Зенит» – 2:3 (1:1)

Голы: Игнатьев, 25; Перейра, 90+1 – Дзюба, 19, 90+5; Ракицкий, 69

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров (Стоцкий, 90), Перейра, Газинский, Уткин (Сулейманов, 62), Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72)

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Ригони (Нобоа, 87), Дриусси (Шатов, 90), Азмун, Дзюба

Предупреждения: Ригони (35), Смольников (45), Ракицкий (47), Перейра (67), Барриос (71), Анюков (84), Сулейманов (85), Азмун (90)

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