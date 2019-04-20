Гол Перишича спас «Интер» от поражения в матче с «Ромой»

Встреча прошла на стадионе «» и завершилась со счетом 1:1. В составе римского клуба на 14-й минуте встречи отличился Стефан Эль-Шаарави. У миланской команды отличился Иван Перишич (61).

После этой победы «Рома» набрала 55 очков и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 61 очко, занимает третье место.

В следующем туре «Рома» на своем поле сыграет против «Кальяри», а «Интер» дома встретится с «Ювентусом».

Чемпионат Италии

33-й тур

«Интер» – «Рома» - 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эль-Шаарави (14), 1:1 – Перишич (61).

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Д"Амброзио, Перишич, Наингголан (Икарди, 54), Весино, Валеро, Политано (Кейта Бальде, 84), Мартинес (Жоау Мариу, 79).

«Рома»: Миранте, Флоренци, Фасио, Коларов, Жезус, Пеллегрини (Клюйверт, 81), Кристанте, Нзонзи, Ундер (Дзаньоло, 46), Эль-Шаарави, Джеко.

Предупреждения: Весино (62), Кристанте (76), Дзаньоло (84).