Сергей Семак: Это самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере - Советский спорт
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20 апреля 2019 23:28Футбол

Сергей Семак: Это самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выездного матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:2).

- Думаю, это действительно самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере. Он складывался непросто: мы хорошо начали, могли решить исход противостояния в самом начале. Минут за 15 очень много моментов создали. К сожалению, пропустили голы после рикошета и удара издали. Заслуженно победили, но игра сложилась очень-очень тяжело. Мы приехали играть в свою игру и не отталкиваться от соперника. Понимали, что «Краснодар» любит контролировать мяч, поэтому пытались навязать активную, агрессивную игру, что нам удалось. Рад, что в конце столько эмоций принесла эта игра, - рассказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака на своем поле сыграет против «Динамо».

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