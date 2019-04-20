«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад» - Советский спорт
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20 апреля 2019 23:38Футбол

«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»

Футболисты «Барселоны» переиграли «Реал Сосьедад» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

В составе каталонского клуба голами отметились Клеман Лангле (45-я минута) и Жорди Альба (64). У команды из Сан-Себастьяна отличился Хуанми (62).

После этой победы «Барселона» набрала 77 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Реал Сосьедад», имея в активе 41 балл, расположился на десятом месте.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Алавеса», а «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Вильярреал».

Чемпионат Испании
33-й тур

«Барселона» – «Реал Сосьедад» - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лангле (45), 1:1 – Хуанми (62), 2:1 – Альба (64).

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Ракитич, Артур (Бускетс, 56), Видаль (Серджи Роберто, 90), Дембеле (Коутиньо, 72), Суарес, Месси.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте (Барренечеа, 87), Сальдуа, Элустондо, Муньос, Пардо, Субельдия (Сангальи, 54), Ойарсабаль, Мерино, Хуанми (Сандро Рамирес, 87), Виллиан Жозе.

Предупреждения: Мерино (15).

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