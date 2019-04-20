Криштиану Роналду: Я остаюсь в «Ювентусе», 1000%

- Я очень счастлив завоевать титул чемпиона Италии в мой первый же сезон здесь. Это был хороший сезон для «Ювентуса». Мы также выиграли Суперкубок Италии. В Лиге чемпионов дела шли не очень хорошо, но всегда есть следующий год. Я остаюсь (в «Ювентусе»), 1000%, - приводит слова Роналду «РИА Новости» со ссылкой на «Рейтер».
Напомним, что в субботу, 20 апреля, «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:1) в домашнем матче 33-го тура серии А и досрочно завоевал восьмой подряд титул чемпиона Италии.
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