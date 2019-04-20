Криштиану Роналду: Я остаюсь в «Ювентусе», 1000% - Советский спорт
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20 апреля 2019 23:42Футбол

Криштиану Роналду: Я остаюсь в «Ювентусе», 1000%

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своем возможном уходе из туринской команды.

- Я очень счастлив завоевать титул чемпиона Италии в мой первый же сезон здесь. Это был хороший сезон для «Ювентуса». Мы также выиграли Суперкубок Италии. В Лиге чемпионов дела шли не очень хорошо, но всегда есть следующий год. Я остаюсь (в «Ювентусе»), 1000%, - приводит слова Роналду «РИА Новости» со ссылкой на «Рейтер».

Напомним, что в субботу, 20 апреля, «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:1) в домашнем матче 33-го тура серии А и досрочно завоевал восьмой подряд титул чемпиона Италии.

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