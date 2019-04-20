Ярослав Ракицкий: Фантастическая сегодня игра была, эмоции переполняют

— Рождение ребенка, гол и победа. Лучшая неделя в жизни?
— Да, вы правы, конечно. Фантастическая сегодня игра была. Фантастические эмоции у меня были. 18-го числа жена подарила мне сына, сегодня заработали три очка, поздравили командой жену, ребенка. Эмоции переполняют. Сейчас побыстрее бы в Питер, поеду к жене.
— А не стоял вопрос насчет участия в этой игре из-за таких событий?
— Нет, нет. Игра есть игра. Тем более, отрезок такой важный. Надо играть, зарабатывать очки — то, что мы сегодня и сделали, заработали три очка. Поедем сегодня в Питер, и теперь пару дней займусь своими семейными вопросами.
— Выдался жаркий старт в исполнении «Зенита» — первые 15-20 минут провели исключительно в атаке. Это по наитию получилось?
— Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, вы правы, действительно. Вы видели, что вратарь «Краснодара» в первом тайме творил, что-то невероятное, и во втором. Могли четыре забить и спокойненько доигрывать. Но вратарь молодец.
Самое главное, что мы сегодня заработали три очка. Дзюба вообще красавец, забил решающий гол. Поедем в Питер готовиться к следующим играм.
— В концовке после голы Перейры смирились с 2:2?
— С результатом, может быть, и да. Но мы все равно играли на победу, мы в конце прибавили. Когда судья добавил семь минут, мы начали бегать, двигаться, заработали угловой. Там Дзюба-великан, продавил — забил.
— И в Донецке случались голы со стандартов, но чтобы три за сезон, было такое в карьере?
— Такого не было. У нас в «Шахтере» был Срна, он исполнял великолепно, туда я даже не подходил.
— Забили без поцелуя Оздоева?
— Он подошел, что-то мне сказал. Без поцелуя, да, - передает слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».
Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.
В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против «Динамо».