Ярослав Ракицкий: Фантастическая сегодня игра была, эмоции переполняют - Советский спорт
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20 апреля 2019 23:58Футбол

Ярослав Ракицкий: Фантастическая сегодня игра была, эмоции переполняют

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал победу команды в выездном матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» со счетом 3:2.

— Рождение ребенка, гол и победа. Лучшая неделя в жизни?
— Да, вы правы, конечно. Фантастическая сегодня игра была. Фантастические эмоции у меня были. 18-го числа жена подарила мне сына, сегодня заработали три очка, поздравили командой жену, ребенка. Эмоции переполняют. Сейчас побыстрее бы в Питер, поеду к жене.

— А не стоял вопрос насчет участия в этой игре из-за таких событий?
— Нет, нет. Игра есть игра. Тем более, отрезок такой важный. Надо играть, зарабатывать очки — то, что мы сегодня и сделали, заработали три очка. Поедем сегодня в Питер, и теперь пару дней займусь своими семейными вопросами.

— Выдался жаркий старт в исполнении «Зенита» — первые 15-20 минут провели исключительно в атаке. Это по наитию получилось?
— Так нужно играть в футбол. Мы атаковали, вы правы, действительно. Вы видели, что вратарь «Краснодара» в первом тайме творил, что-то невероятное, и во втором. Могли четыре забить и спокойненько доигрывать. Но вратарь молодец.

Самое главное, что мы сегодня заработали три очка. Дзюба вообще красавец, забил решающий гол. Поедем в Питер готовиться к следующим играм.

— В концовке после голы Перейры смирились с 2:2?
— С результатом, может быть, и да. Но мы все равно играли на победу, мы в конце прибавили. Когда судья добавил семь минут, мы начали бегать, двигаться, заработали угловой. Там Дзюба-великан, продавил — забил.

— И в Донецке случались голы со стандартов, но чтобы три за сезон, было такое в карьере?
— Такого не было. У нас в «Шахтере» был Срна, он исполнял великолепно, туда я даже не подходил.

— Забили без поцелуя Оздоева?
— Он подошел, что-то мне сказал. Без поцелуя, да, - передает слова Ракицкого пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.

В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против «Динамо».

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