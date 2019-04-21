Дмитрий Булыкин: «Локомотив» в оставшихся турах будет биться до последнего - Советский спорт
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21 апреля 2019 00:03Футбол

Дмитрий Булыкин: «Локомотив» в оставшихся турах будет биться до последнего

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА (1:1).

- Хотелось бы, конечно, лучше, учитывая, что моменты у команды были, а эта ничья будет только на руку «Зениту» и «Краснодару». Как говорится, моменты есть, а голы придут, но уже концовка чемпионата и на кону место в Лиге чемпионов, поэтому хотелось бы увидеть лучшую реализацию, она нужна как никогда.

«Локомотив» в оставшихся шести турах будет биться до последнего и надеяться на место в Лиге чемпионов, плотность таблицы позволяет на это надеяться, все будет решаться в самых последних играх, - приводи слова Булыкина ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Локомотив», набрав 43 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 41 балл, занимает четвертое место.

В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова», а армейцы на своем поле встретятся с «Анжи».

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