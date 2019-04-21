Мурад Мусаев: С «Зенитом» была открытая игра, в которой мы действовали чересчур авантюрно Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:3).

- Хочется сказать спасибо болельщикам. Они гнали нас впереди, они забили стадион. Мы расстроены тем, что не смогли подарить им победу. Сегодня была открытая игра, в которой мы действовали чересчур авантюрно. Игра была без пауз. Это приятно смотреть, это нравится болельщикам. Я рад, что в матче с сильным соперником мы не отошли от нашей тактики, от нашего стиля. Единственное, что меня расстроило – результат. У меня нет претензий ни к одному из игроков. Они делали все что могли, - приводит слова Мусаева «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Краснодар», имея в активе 42 балла, расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Мурада Мусаева в гостях встретится с «Ахматом».