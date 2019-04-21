Сердар Азмун: Счет был 2:2, но «Зенит» продолжал биться до конца

— Насколько сложным получился сегодняшний матч?
— Очень сложная игра, но главное, что мы действовали с большим желанием. Победа — это самое главное. Сложная она была или нет — уже не так важно.
— В первые десять минут «Зенит» и вы в частности могли забить голов пять. Было ли ощущение, что если не забьете, то пропустите в соответствии с давней футбольной мудростью?
— Нет. Мы старались, но Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то первый раз вижу такую игру вратаря.
— Как удалось пойти и забить третий после пропущенного мяча?
— У нас опытные игроки, а в футболе что-то поменяться может каждую секунду. Счет был 2:2, мы не проигрывали и продолжали биться до конца. В итоге — сумели добиться нужного результата, - передает слова Азмуна пресс-служба «Зенита».
Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.
В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против «Динамо».
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