Артем Дзюба: Сегодня я самый счастливый человек на свете Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу команды в выездном матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» со счетом 3:2.

— Во-первых, я хочу сказать спасибо всем партнерам. Мы продемонстрировали командный дух. Я испытал такие же ощущения, какие у меня были на чемпионате мира. Боялся, что никогда больше такого не испытаю, но сегодня это произошло.

Обожаю этот стадион, газон, атмосферу. Это реально мой любимый стадион. Конечно, есть наша «Газпром Арена» с крышей, ее я тоже обожаю, она нас спасает. «Краснодар» играет в открытый футбол, мы — в открытый футбол...

Благодарен вам за поддержку. Всегда говорил, что стараюсь работать на команду. Благодарен всем тем, кто в меня верил. Испытал эмоции, которые у меня были после Испании, после Египта. Благодарен жизни за эти эмоции.

Во-вторых, важна следующая игра против «Динамо». Мы им проиграли на выезде. Теперь нужно собрать все эмоции. Все в наших руках. Нельзя терять очки, потому что тогда сегодняшняя победа пойдет насмарку.

А сегодня я самый счастливый человек на свете, - передает слова Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Напомним, что в матче с «Краснодаром» Дзюба записал на свой счет два забитых мяча, один из которых стал победным для команды из Санкт-Петербурга.

Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.