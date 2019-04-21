Бранислав Иванович: «Зенит» показал, что может играть в классный футбол
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу команды в выездном матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» со счетом 3:2.
— Я думаю, что мы были очень мотивированны и очень хорошо начали эту игру. По качеству, я думаю, что это одна из лучших игр «Зенита» в этом сезоне да и вообще в чемпионате России. Мы очень довольны тем, что победили и продолжаем дальше. Это большой шаг к чемпионству, но ничего еще не готово, у нас еще много матчей, через три дня — снова игра, нам снова нужно зарядиться эмоциями и продолжать дальше. Мы показали, что можем играть в классный футбол. Конечно, эмоции и все остальное, что принесла эта игра — это хорошо, но, в последние десять минут матча нам следовало лучше контролировать игру и действовать за счет опыта, - приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».
Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.
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