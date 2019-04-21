Дмитрий Хохлов: Качество игры в матче с «Крыльями Советов» оставляло желать лучшего

- Мы очень довольны добытой победой и тремя набранными очками. Сегодня качество игры ушло на второй план. Было важно сыграть на результат, с чем ребята отлично справились.
- Учитывая, что «Динамо» забило гол при помощи небольшого рикошета, есть вопросы по качеству игры, что в первом тайме, что во второй половине. Чем вы довольны, а чем нет?
- Доволен, прежде всего, результатом. Качество игры оставляло желать лучшего. Несмотря на это, у нас были неплохие подходы. По игре предыдущие матчи получились зрелищнее, но на выходе мы набрали слишком мало очков.
- Появилось ли у вас ощущение, что гора спала с плеч?
- Все последние матчи мы много говорили о пресловутом не фарте, сегодня забили гол после небольшого рикошета. Может, не фарт остался в прошлом? Гора с плеч немного спала, да. Нужно двигаться дальше. Этот матч ничего не решил. Он только чуть-чуть подвинул нас в турнирной таблице. Впереди еще много решающих игр, и расслабляться нельзя.
- Самба Соу часто остается в запасе. Что скажете по этому поводу?
- Я полностью доволен его отношением к тренировочному процессу и тем, что Самба показывает в последних играх – с «Краснодаром» и сегодня с «Крыльями Советов». Но у них с Теттехом и Юсуповым разный набор качеств. Думаем, анализируем соперника и от этого отталкиваемся при выборе состава на матч. Следующую игру, возможно, будет играть именно Самба, - приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».
Добавим, что после этой победы «Динамо», набрав 28 очков, поднялось на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 24 апреля в гостях сыграет против «Зенита».
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемыЗащитник «Спартака» накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть. Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать. «Идем по пути ЦСКА – возьмем Кубок через год». Эмоции игроков «Авангарда» после поражения в финалеЭмоции хоккеистов омского клуба после поражения в финале Кубка Гагарина. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером. Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. «Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюМощное дерби в Черкизове: голы, пиротехника, сломанный нос и многое другое. Дзюба забил два в Краснодаре! Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-оффКубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев. За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. Владимир Быстров: Я – за интригу. Поэтому «Краснодар» должен победитьБывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» считает предстоящий матч команд определяющим на данном этапе. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛБодрый матч на «Этихаде», гол 18-летнего воспитанника, возвращение Зинченко и много другого огня. Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.