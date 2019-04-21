Дмитрий Хохлов: Качество игры в матче с «Крыльями Советов» оставляло желать лучшего Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу команды в домашнем матче 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

- Мы очень довольны добытой победой и тремя набранными очками. Сегодня качество игры ушло на второй план. Было важно сыграть на результат, с чем ребята отлично справились.

- Учитывая, что «Динамо» забило гол при помощи небольшого рикошета, есть вопросы по качеству игры, что в первом тайме, что во второй половине. Чем вы довольны, а чем нет?

- Доволен, прежде всего, результатом. Качество игры оставляло желать лучшего. Несмотря на это, у нас были неплохие подходы. По игре предыдущие матчи получились зрелищнее, но на выходе мы набрали слишком мало очков.

- Появилось ли у вас ощущение, что гора спала с плеч?

- Все последние матчи мы много говорили о пресловутом не фарте, сегодня забили гол после небольшого рикошета. Может, не фарт остался в прошлом? Гора с плеч немного спала, да. Нужно двигаться дальше. Этот матч ничего не решил. Он только чуть-чуть подвинул нас в турнирной таблице. Впереди еще много решающих игр, и расслабляться нельзя.

- Самба Соу часто остается в запасе. Что скажете по этому поводу?

- Я полностью доволен его отношением к тренировочному процессу и тем, что Самба показывает в последних играх – с «Краснодаром» и сегодня с «Крыльями Советов». Но у них с Теттехом и Юсуповым разный набор качеств. Думаем, анализируем соперника и от этого отталкиваемся при выборе состава на матч. Следующую игру, возможно, будет играть именно Самба, - приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что после этой победы «Динамо», набрав 28 очков, поднялось на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 24 апреля в гостях сыграет против «Зенита».