Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

«Монако» опубликовал заявку на гостевой матч с «Пари-Сен Жерменом». В список попал российский полузащитник Александр Головин.
Заявка «Монако»: Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Си, Пьер-Габриэль, Раджи, Силва, Аолу, Шадли, Головин, Н'Дорам, Фалькао, Желсон, Лопеш, Силла, Винисиус.
Матч «ПСЖ» - «Монако» пройдет сегодня, 21 апреля, в 22:00 мск.
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