Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ» - Советский спорт
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21 апреля 2019 06:42ФутболСметанникова Дарья

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Сегодня в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч 32-го тура лиги 1.

«Монако» опубликовал заявку на гостевой матч с «Пари-Сен Жерменом». В список попал российский полузащитник Александр Головин.

Заявка «Монако»: Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Си, Пьер-Габриэль, Раджи, Силва, Аолу, Шадли, Головин, Н'Дорам, Фалькао, Желсон, Лопеш, Силла, Винисиус.

Матч «ПСЖ» - «Монако» пройдет сегодня, 21 апреля, в 22:00 мск.

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