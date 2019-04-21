Александр Бубнов: Через матчи РПЛ «Зенит» отточил свой футбол - Советский спорт
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21 апреля 2019 08:43ФутболСметанникова Дарья

Александр Бубнов: Через матчи РПЛ «Зенит» отточил свой футбол

«Зенит» накануне обыграл «Краснодар» (3:2) в матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итог матча в Краснодаре.

«Зенит» мощно начал игру, создал немало хороших моментов и забил. Команде Мусаева удалось выравнять положение и отыграться, так что в первом тайме команды заслужили ничью. Во второй половине встречи соперники атаковали уже на встречных курсах, а интрига держалась вплоть до последних секунд. Команды провели матч на очень высоких скоростях и продемонстрировали футбол хорошего европейского уровня.

После второго гола «Краснодара» подумалось, что на этом матч и закончится. По тому, как складывалась встреча, ничья выглядела бы более закономерным результатом, несмотря на большее количество моментов у «Зенита». В итоге петербуржцам за счет этого удалось вырвать победу в драматичной концовке.

Что ж, теперь у «Зенита» очень серьезная фора — они оторвались на восемь очков. Команда набрала хороший ход и определилась с оптимальным составом. Семак нащупал правильное сочетание в линии обороны, определился с опорной зоной, нашел место и Дриусси, и Ригони, наладил атакующую игру.

Через матчи РПЛ «Зенит» отточил и свой футбол, взаимодействие между игроками. С каждым туром петербуржцы будут действовать все увереннее, поэтому и качеству футбола их игра будет чемпионской — не только результаты», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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