Массимилиано Аллегри: «Ювентус» в следующем году должен играть с ментальным спокойствием - Советский спорт
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21 апреля 2019 09:20ФутболСметанникова Дарья

Массимилиано Аллегри: «Ювентус» в следующем году должен играть с ментальным спокойствием

«Ювентус» добился домашней победы над «Фиорентиной» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

Победа над «Фиорентиной» помогла «Ювентусу» досрочно выиграть чемпионат Италии. Для туринской команды эта победа в серии А стала восьмой подряд.

«Главное, что мы должны улучшить в следующем году - это играть с ментальным спокойствием и уверенностью, что мы сможем сделать то, что необходимо. Это может изменить ситуацию в больших играх», - сообщил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, которого цитирует Football Italia.

«Ювентус» 35-й раз в истории и восьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Италии. «Ювентус» является самым титулованным клубом страны, второе место по числу трофеев делят «Милан» и «Интер» (оба - по 18). «Ювентус» также становился чемпионом в сезонах-2004/05 и 2005/06, однако из-за коррупционного скандала клуб был лишен этих титулов.

Добавим, что «Ювентус» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Аяксу».

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