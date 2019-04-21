Курбан Бердыев: «Урал» занимает место в турнирной таблице не по составу - Советский спорт
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21 апреля 2019 10:44ФутболСметанникова Дарья

Курбан Бердыев: «Урал» занимает место в турнирной таблице не по составу

Сегодня в Екатеринбурге состоится матч 24-го тура российской премьер-лиги между «Уралом» и «Рубином».

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча в Екатеринбурге.

«Работаем. Прежде всего, это работа на тренировках; второе – ну не бывает все сразу. Тому же Сагитову нужно дать время для адаптации в премьер-лиге. Его волнение чувствуется, и он не всегда с психологической нагрузкой справляется. Так же, как и Акбашев. Пессимизма нет, с оптимизмом работаем, смотрим дальше.

«Урал» достаточно квалифицированная команда, опытная, с исполнителями. Думаю, что она занимает место в турнирной таблице не по составу. Лишнее подтверждение – матчи на Кубок России. Интересная игра будет», - цитирует Бердыева пресс-служба казанского клуба.

Матч «Урал» - «Рубин» состоится сегодня, 21 апреля, в 16:30 по московскому времени.

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