Криштиану Роналду: Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории «Ювентуса»

Накануне «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:1) и выиграл чемпионат Италии в восьмой раз подряд.
Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над «Фиорентиной».
«Чемпионы Италии. Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории этого выдающегося клуба, который поддерживал меня и за который я горд играть. Я счастлив. Мы доминировали в сложном чемпионате, мы боролись, все вместе. Мы сильная и потрясающая команда! И это только начало! Великий «Юве», - написал Роналду в инстаграме.
В нынешнем сезоне серии А 34-летний португалец забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач в 27 матчах.
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