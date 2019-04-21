Криштиану Роналду: Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории «Ювентуса» - Советский спорт
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21 апреля 2019 10:53ФутболСметанникова Дарья

Криштиану Роналду: Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории «Ювентуса»

«Ювентус» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Италии.

Накануне «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (2:1) и выиграл чемпионат Италии в восьмой раз подряд.

Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над «Фиорентиной».

«Чемпионы Италии. Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории этого выдающегося клуба, который поддерживал меня и за который я горд играть. Я счастлив. Мы доминировали в сложном чемпионате, мы боролись, все вместе. Мы сильная и потрясающая команда! И это только начало! Великий «Юве», - написал Роналду в инстаграме.

В нынешнем сезоне серии А 34-летний португалец забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач в 27 матчах.

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