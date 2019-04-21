Александр Бубнов: «Спартаку» нужно выигрывать у «Енисея» и реабилитироваться перед болельщиками

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз перед матчем на «Открытие Арене».
«После неудачных игр с ЦСКА (0:2) и «Ростовом» (1:2) красно-белым нужно выигрывать и реабилитироваться перед болельщиками. В игре с явным аутсайдером «Спартаку» по силам добиться уверенной победы. В ином случае вопросов к тренерскому штабу столичного клуба будет еще больше. Прогноз: 2:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч «Спартак» - «Енисей» состоится сегодня, 21 апреля, в 19:00 по московскому времени.
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