Александр Бубнов: «Урал» не упустит возможности отодвинуться от зоны стыков в матче с «Рубином» - Советский спорт
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21 апреля 2019 11:04ФутболСметанникова Дарья

Александр Бубнов: «Урал» не упустит возможности отодвинуться от зоны стыков в матче с «Рубином»

Сегодня в Екатеринбурге состоится матч 24-го тура российской премьер-лиги между «Уралом» и «Рубином».

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз в преддверии матча в Екатеринбурге.

«Не расскажу чего-то нового: «Рубин» переживает не лучшие времена в истории клуба. К тому же на выезде в этом году казанцы играют из рук вон плохо. Думал о ставке на ничью, коих у гостей 12 (самый высокий показатель в РПЛ), но склоняюсь к победе более опытного коллектива Дмитрия Парфенова, который не упустит возможности отодвинуться от зоны стыков. Прогноз: 1:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Урал» - «Рубин» состоится сегодня, 21 апреля, в 16:30 по московскому времени.

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