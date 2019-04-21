Геннадий Орлов: Меня радует, что «Зенит» оправдал мою веру Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) в гостевом матче 24-го тура РПЛ.

— «Зенит» сыграл лучший матч в сезоне, было очень много красивых моментов. До 16-й минуты «Краснодара» не было видно на своем поле. Забей «Зенит» к этой минуте свои моменты, мог бы и разнос устроить. У «Зенита» было большое превосходство, это была игра настоящего претендента на чемпионство, - сказал Орлов. — Пока рано говорить о том, что «Зенит» чемпион. Впереди еще много матчей, но Семак закрыл рты многим скептикам. Семак отлично поставил прессинг команде, когда все игроки подтянули свою форму и набрали оптимальные кондиции, включая Артема Дзюбу. «Зенит» был сильнее по всем параметрам. А как сыграл Дзюба! Меня радует, что «Зенит» оправдал мою веру, я верил в команду, — приводит слова Орлова сайт «Матч ТВ».

Напомним, что после 24 туров «Зенит» имеет 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.