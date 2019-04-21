«Барселона» не будет покупать Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» за 150 миллионов фунтов Руководство «Барселоны» потеряло интерес к английскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

По информации британского издания Daily Express, «Барселону» не устраивает цена, выставленная «МЮ» за Маркуса Рэшфорда.

Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года, однако имеют опцию продления на еще один сезон. Сообщается, что англичанин находится в разногласиях с клубом, так как требует повышения зарплаты до 200 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне чемпионата Англии Рэшфорд принял участие в 28 матчах за «МЮ», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.