Полузащитник «Аякса» Зиеш попал в сферу интересов пяти топ-клубов Контракт Хакима Зиеша с «Аяксом» истекает в 2021 году.

Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.

Отмечается, что 26-летний футболист уже летом может покинуть «Аякс», с которым у него контракт до 2021 года. В соглашении с клубом прописана опция выкупа за 25 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Зиеш провел 42 матча за «Аякс», в которых забил 19 мячей и отдал 20 голевых передач.