Полузащитник «Аякса» Зиеш попал в сферу интересов пяти топ-клубов

Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Отмечается, что 26-летний футболист уже летом может покинуть «Аякс», с которым у него контракт до 2021 года. В соглашении с клубом прописана опция выкупа за 25 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Зиеш провел 42 матча за «Аякс», в которых забил 19 мячей и отдал 20 голевых передач.
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