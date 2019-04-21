Ровно 10 лет назад Аршавин забил четыре мяча на «Энфилде» (видео)
21 апреля 2009 года Андрей Аршавин, на тот момент форвард лондонского «Арсенала», забил четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в матче чемпионата Англии.
В той встрече Андрей Аршавин нанес всего четыре удара по воротам — на 36-й, 67-й, 70-й и 90-й минутах — и каждый из этих ударов стал результативным. Однако «Арсенал» не сумел удержать победу — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник «Ливерпуля» Йосси Бенаюн сравнял счет — 4:4.
Аршавин стал первым с 1946 года игроком, сумевшим забить четыре мяча на «Энфилде». До него в последний раз это удавалось Деннису Уэсткотту из «Вулверхэмптона».
— По результату и по памяти для всех людей — да, — ответил Аршавин на вопрос телекомпании «360°», считает ли он этот матч лучшим в своей карьере. — А по футболу — конечно же, нет.
Я не так часто вспоминаю о том матче, хотя в последние три месяца мне о нем достаточно регулярно напоминают. Если честно, это событие, которое ничем не объяснить. Просто вот так все совпало в том матче, — добавил Аршавин.
Он стал единственным из россиян, кому удалось забить четыре мяча в матче Английской премьер-лиги.
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