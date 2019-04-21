У защитника ЦСКА Дивеева выявлено сотрясение мозга Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о травме своего подопечного.

Игорь Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами в конце матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). В результате столкновения Дивеев не смог продолжить матч и его унесли с поля на носилках. Остаток матча ЦСКА доигрывал вдесятером, так как лимит замен был уже исчерпан.

- Разговаривал вчера с Игорем после матча, - рассказал Еремин «Чемпионату». - Всё нормально, самочувствие хорошее. Парень он молодой, крепкий. Никаких переломов нет, только сотрясение мозга. Теперь врачи определят сроки, всё будет зависеть от динамики восстановления. Но, думаю, если не в следующем матче, то через матч он уже будет готов играть.