Сергей Балахнин: «Локомотив» перевел игру в то русло, которое ему нужно

Футбольный тренер Сергей Балахнин поделился мнением насчет матча «Локомотива» и ЦСКА.
«Игра мне понравилась. Она была качественная. Особенно в первом тайме. А во втором команды были более зажаты, осторожны.
Хотя во втором тайме можно было отдать предпочтение «Локомотиву». Все-таки он перевел игру в то русло, которое ему нужно. Отсюда появилось больше моментов, подходов к воротам.
Команды ищут противоядие и находят его от такого быстрого футбола, на который приятно смотреть. Плюс травмы выбивают армейце из игры, поэтому и второй тайм не получился. Хотя и у «Локомотива» были вынужденные замены», - цитирует Балахнина «Евро-футбол».
После этой игры «Локомотив», набрав 43 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 41 балл, занимает четвертое место.
В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Ростова», а ЦСКА на своем поле примет «Анжи».
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