Сергей Балахнин: «Локомотив» перевел игру в то русло, которое ему нужно - Советский спорт
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21 апреля 2019 13:20ФутболСметанникова Дарья

Сергей Балахнин: «Локомотив» перевел игру в то русло, которое ему нужно

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Футбольный тренер Сергей Балахнин поделился мнением насчет матча «Локомотива» и ЦСКА.

«Игра мне понравилась. Она была качественная. Особенно в первом тайме. А во втором команды были более зажаты, осторожны.

Хотя во втором тайме можно было отдать предпочтение «Локомотиву». Все-таки он перевел игру в то русло, которое ему нужно. Отсюда появилось больше моментов, подходов к воротам.

Команды ищут противоядие и находят его от такого быстрого футбола, на который приятно смотреть. Плюс травмы выбивают армейце из игры, поэтому и второй тайм не получился. Хотя и у «Локомотива» были вынужденные замены», - цитирует Балахнина «Евро-футбол».

После этой игры «Локомотив», набрав 43 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 41 балл, занимает четвертое место.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Ростова», а ЦСКА на своем поле примет «Анжи».

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