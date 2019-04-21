Алексей Миллер: «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы - Советский спорт
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21 апреля 2019 13:40ФутболСметанникова Дарья

Алексей Миллер: «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы

«Зенит» накануне вырвал победу у «Краснодара» (3:2) в матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер дал комментарий после матча в Краснодаре.

«Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в конце во все футбольное поле поставил печать «воля к победе», - цитирует Миллера пресс-служба петербургской команды.

После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 42 балла, занимает третью строчку.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Динамо».

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