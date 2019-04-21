Алексей Миллер: «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер дал комментарий после матча в Краснодаре.
«Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в конце во все футбольное поле поставил печать «воля к победе», - цитирует Миллера пресс-служба петербургской команды.
После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 42 балла, занимает третью строчку.
В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Динамо».
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