«Тоттенхэм» готов удвоить зарплату Эриксена

Лондонский клуб все больше уверен в том, что датский хавбек подпишет долгосрочное соглашение, сообщает Goal.com.
Текущий контракт Эриксена действует до 30 июня 2020 года.
Зарплата футболиста по новому контракту может вырасти в два раза, сейчас он получает 75 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 "шпоры" сыграют с амстердамским "Аяксом".
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