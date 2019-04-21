ЦСКА: Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму

В концовке матча Дивеев столкнулся головами с одноклубником Якой Бийолом и покинул поле на носилках.
«Обследование подтвердило у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы.
Решение об участии игрока в ближайших матчах будет принято позднее», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.
Напомним, после травмы Дивеева армейцы заканчивали встречу вдесятером.
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