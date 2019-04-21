ЦСКА: Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму - Советский спорт
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21 апреля 2019 14:50ФутболСпирин Дмитрий

ЦСКА: Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев был доставлен в госпиталь для обследования после вчерашнего матча 24-го тура российской премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1).

В концовке матча Дивеев столкнулся головами с одноклубником Якой Бийолом и покинул поле на носилках.

«Обследование подтвердило у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы.

Решение об участии игрока в ближайших матчах будет принято позднее», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-синих.

Напомним, после травмы Дивеева армейцы заканчивали встречу вдесятером.

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