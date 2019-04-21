Александр Самедов: В ближайшие несколько лет российский клуб выиграет Лигу Европы Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов оценил перспективы российских клубов выиграть Лигу Европы в ближайшие годы.

«Я не знаю, когда наши клубы выиграют Лигу Европы, но думаю, что в ближайшие несколько лет. У нас есть несколько команд, которые по потенциалу, по составу и по возможностям могут претендовать на победу в этом турнире. Я сам не раз участвовал в Лиге Европы, но мне так и не удалось поднять этот трофей над головой. Надеюсь, наши команды смогут осуществить мою мечту», - цитирует Самедова агентство ТАСС.



Напомним, Александр стал послом финального матча турнира в этом сезоне, который пройдет 29 мая в Баку.

В полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Арсенал» сыграет против «Валенсии», а «Челси» против «Айнтрахта».