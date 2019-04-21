Семин поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку в матче с ЦСКА

"Дорогие друзья, спасибо за поддержку и преданность клубу. Атмосфера была великолепная!", - написал тренер в своем инстаграме.
Напомним, матч завершился вничью - 1:1.
Железнодорожники занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на 8 очков.
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