Сергей Семак: Нас ничего не смогло выбить из колеи - Советский спорт
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21 апреля 2019 16:08Футбол

Сергей Семак: Нас ничего не смогло выбить из колеи

Главный тренер «Зенита» рассказал о своих впечатлениях и эмоциях после матча с «Краснодаром», закончившемся выездной победой «Зенита» со счетом 3:2.

«Концовка матча выдалась очень интересная. Сначала пропустили после прекрасного удара в «девятку». Но что доставило наибольшую радость — после этого не надломились. Хотя ничья больше нас устраивала. Тем не менее, хотели победить и последние минуты провели в атаках, - рассказал Сергей Семак телеканалу «Матч ТВ». - В целом создали огромное количество моментов, которые надо было реализовывать раньше. Иногда случались невероятные ситуации, когда мяч только чудом не влетал в сетку. Надо их еще раз пересмотреть. А вообще игра смотрелась! Очень яркий, эмоциональный матч.

Да, впереди две домашние игры, но в поединке с «Краснодаром» был настолько большой выплеск эмоций, что уже очень переживаю по поводу следующей встречи. С «Динамо» будет не менее сложно. Каждый занимается своим делом, очки нужны всем. Поэтому готовиться будем очень серьезно. А победу в Краснодаре назвал бы обычными тремя очками, правда, с невероятным сценарием и эмоциями.

Пропустить в концовке было очень обидно. Но самое главное, как я уже сказал, что после этого мы не остановились. За это футбольная удача в итоге повернулась к нам лицом. Игра ведь очень сложно складывалась. Забили, тут же пропустили. Там рикошет, тут штанга… Но нас ничего не смогло выбить из колеи — наоборот, в концовке еще добавили, победили, и это принесло огромную радость».

После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 42 балла, занимает третью строчку.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Динамо», а «Краснодар» в гостях встретится с «Ахматом».

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