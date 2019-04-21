Сергей Семак: У Дзюбы сейчас немного другие функции Главный тренер «Зенита» рассказал об игре своих подопечных в матче с «Краснодаром», который его команда выиграла со счетом 3:2. В том числе и о голе Артема Дзюбы, прервавшем свою безголевую серию.

— Мы в нем и не сомневались. Каждый игрок приносит команде пользу, - сказал Сергей Семак телеканалу «Матч ТВ» - У Артема сейчас на поле немного другие функции. Он работает в гораздо большей степени именно на команду. А забитые мячи — они придут. Это часть процесса. Сегодня Дзюба забил, завтра Азмун, послезавтра кто-то другой. Победу заслужил весь «Зенит». Хотя за Артема лично очень рад. У него груз спал с плеч. Много разговоров было, что не забивает, а голы в такой ситуации всегда добавляют уверенности.

Рад за Ярослава Ракицкого вдвойне, потому как в воскресенье у него еще один важный день — он поедет встречать супругу из роддома. Здорово, что мы и он сам себе сумели сделать такой подарок, как эта победа. Теперь можно с отличным настроением заняться семейными вопросами. Еще раз хочу поздравить Ярослава и его супругу со столь значимым днем в жизни. Гораздо более значимым, чем три очка в Краснодаре.

После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 42 балла, занимает третью строчку.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Динамо», а «Краснодар» в гостях встретится с «Ахматом».