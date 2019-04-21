Хоккеист Лукоянов дебютировал в составе КАМАЗа в ПФЛ (видео) - Советский спорт
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21 апреля 2019 16:35ФутболСпирин Дмитрий

Хоккеист Лукоянов дебютировал в составе КАМАЗа в ПФЛ (видео)

Хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов дебютировал в составе футбольного клуба КАМАЗ.

30-летний Лукоянов вышел на замену на 85-й минуте матча первенства ПФЛ с «Уфой-2», которая закончилась победой клуба из Набережных Челнов со счетом 2:0.

Артем Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. Нынешний сезон стал для 30-летнего нападающего самым результативным в карьере. Артем набрал 24 (13+11) очка в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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