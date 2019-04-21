«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»

Забитыми мячами в составе хозяев поля отметились Ришарлисон (13-я минута), Гилфи Тор Сигурдссон (28), Люка Динь (56) и Тео Уолкотт (64).
Манкуниацы установили антирекорд клуба по количеству пропущенных мячей за сезон в премьер-лиге (48).
«Эвертон» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, «МЮ» идет на шестом месте.
«МЮ» не проигрывал в четыре мяча два с половиной года.
Последний раз манкунианцы проигрывали с крупным счетом 27 августа 2018 года в домашнем матче против «Тоттенхэма» - 0:3. А с разницей в четыре мяча в гостевом матче против «Челси» - 0:4. Произошло это 23 октября 2016 года.
27 апреля «Эвертон» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас», «Ман Юнайтед» в перенесенном матче 31-го тура 24 апреля сыграет дерби с «Манчестер Сити».
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