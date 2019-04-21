«Спартак» – «Енисей»: стартовые составы команд - Советский спорт
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21 апреля 2019 18:14ФутболСпирин Дмитрий

«Спартак» – «Енисей»: стартовые составы команд

«Спартак» и «Енисей» объявили свои составы на заключительный матч 24-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Мелкадзе, Адриано.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Семакин, Данченко, Савичев, Соболев.

Матч начнется в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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