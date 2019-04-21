«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции в восьмой раз в истории клуба.

Столичный клуб стал недосягаемым после того, как идущий вторым «Лилль» в воскресенье сыграл вничью с «Тулузой» (0:0).

За пять туров до конца чемпионата отрыв «ПСЖ» от «Лилля» составляет 16 очков.

Это шестой чемпионский титул «ПСЖ» за последние семь сезонов - только «Монако» в 2017 году прервал гегемонию парижан.