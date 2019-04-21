Оле-Гуннар Сульшер: Мы пропустили легкие голы и были неаккуратными в работе с мячом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2019 18:36ФутболСпирин Дмитрий

Оле-Гуннар Сульшер: Мы пропустили легкие голы и были неаккуратными в работе с мячом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча АПЛ с «Эвертоном».

«Мы далеко от того места, где хотим быть. Когда проигрываешь в АПЛ, как мы сделали сейчас, всем видно, что у нас много работы.

Клуб был до этого ниже в таблице, мы просто должны взять себя в руки. Мы пропустили легкие голы и были неаккуратными в работе с мячом. Мы не можем спрятаться, мы просто должны выйти и сказать, что должны играть лучше.

Нам нужно выиграть все четыре матча, тогда у нас может быть шанс финишировать в первой четверке. Это большой вызов, но мы можем это сделать», - цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сегодня потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/04 14:15Футбол
Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову ДзюбеИсполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром».
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/04 20:30Футбол
Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемыЗащитник «Спартака» накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
20/04 16:00Хоккей
«Вашингтон», ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)!Пятый матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/04 21:45Футбол
«Локомотив» против ЦСКА: три травмы, юмор Семина и грусть ГончаренкоТренеры дали мощную пресс-конференцию после матча.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
21/04 18:15Футбол
Владислав Радимов: Теперь «Зенит» – чемпион, а третьим будет «Спартак»Бывший капитан сине-бело-голубых уверен, что после впечатляющей победы над «Краснодаром» команду Сергея Семака уже не догнать.
21/04 09:45Хоккей
Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.
20/04 17:00Хоккей
Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-оффКубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.
21/04 16:00Хоккей
Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».
21/04 08:30Хоккей
Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину»«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 12:00Хоккей
Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/04 17:00Хоккей
ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.
Новости
18:36 Хоккей Майк Бэбкок: Выиграть четвертую игру и «выбить» другую команду - это самое сложное
18:36 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Мы пропустили легкие голы и были неаккуратными в работе с мячом
18:22 Футбол «Урал» в концовке матча вырвал победу у «Рубина»
18:21 Футбол Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Фрайбург»
18:17 Футбол «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции
18:14 Футбол «Спартак» – «Енисей»: стартовые составы команд
17:58 Бокс Кроуфорд бросил вызов Спенсу
17:27 Теннис Фоньини выиграл турнир в Монте-Карло
17:24 Футбол «Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
17:04 Футбол «Севилья» крупно уступила на выезде «Хетафе»
16:59 Футбол Тома Лемар: Надеюсь, Гризманн останется в «Атлетико»
16:41 Футбол Антонио Валенсия подтвердил свой уход из «Манчестер Юнайтед»
16:35 Футбол Хоккеист Лукоянов дебютировал в составе КАМАЗа в ПФЛ (видео)
16:29 Футбол Сергей Семак: У Дзюбы сейчас немного другие функции
16:25 Художественная гимнастика Солдатова завоевала три золота на этапе Кубка мира
16:24 Футбол Брайан Идову: «Локомотив» упустил победу над ЦСКА
16:08 Футбол Сергей Семак: Нас ничего не смогло выбить из колеи
16:08 Олимпиада Станислав Поздняков: Не вижу для ОКР проблем в ближайшей перспективе
15:51 Теннис Сборная Австралии обыграла Белоруссию и вышла в финал Кубка Федерации
15:49 Теннис Сборная России обыграла Италию 3-0 и вернулась в Мировую группу II Кубка Федерации
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика