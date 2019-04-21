Оле-Гуннар Сульшер: Мы пропустили легкие голы и были неаккуратными в работе с мячом

«Мы далеко от того места, где хотим быть. Когда проигрываешь в АПЛ, как мы сделали сейчас, всем видно, что у нас много работы.
Клуб был до этого ниже в таблице, мы просто должны взять себя в руки. Мы пропустили легкие голы и были неаккуратными в работе с мячом. Мы не можем спрятаться, мы просто должны выйти и сказать, что должны играть лучше.
Нам нужно выиграть все четыре матча, тогда у нас может быть шанс финишировать в первой четверке. Это большой вызов, но мы можем это сделать», - цитирует Сульшера Sky Sports.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" сегодня потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.
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