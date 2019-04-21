Защитник «Витесса» Караваев пропустит три недели из-за травмы

- У Караваева проблемы с подколенным сухожилием. Думаю, что он будет отсутствовать, по крайней мере, три недели, - приводит слова главного тренера команды Леонида Слуцкого издание Omroep Gelderland.
Таким образом, Караваев не поможет «Витессу» в матче 32 тура чемпионата Голландии с «Аяксом», который пройдет 23 апреля в Амстердаме.
Напомним, что в минувшую субботу клуб из Арнема разгромил «Зволле» в матче 31-го тура чемпионата со счетом 4:1. Караваев был заменен из-за повреждения на 56-й минуте игры.
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