Защитник «Витесса» Караваев пропустит три недели из-за травмы - Советский спорт
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21 апреля 2019 19:00Футбол

Защитник «Витесса» Караваев пропустит три недели из-за травмы

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев пропустит как минимум три недели из-за травмы.

- У Караваева проблемы с подколенным сухожилием. Думаю, что он будет отсутствовать, по крайней мере, три недели, - приводит слова главного тренера команды Леонида Слуцкого издание Omroep Gelderland.

Таким образом, Караваев не поможет «Витессу» в матче 32 тура чемпионата Голландии с «Аяксом», который пройдет 23 апреля в Амстердаме.

Напомним, что в минувшую субботу клуб из Арнема разгромил «Зволле» в матче 31-го тура чемпионата со счетом 4:1. Караваев был заменен из-за повреждения на 56-й минуте игры.

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